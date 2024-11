KKR Retention List : आयपीएल जिंकून दिलं तरी श्रेयस अय्यरला रिटेन का केलं नाही? केकेआर मॅनेजमेंटनं केला खुलासा, वाचा

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Nov 02, 2024 08:20 PM IST

Why Shreyas Iyer Not Retained By KKR : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली कोलकाता नाईट रायडर्सने मागील हंगामात म्हणजेच आयपीएल २०२४ मध्ये विजेतेपद पटकावले होते. आता पुढील हंगामापूर्वी फ्रँचायझीने कर्णधारालाच सोडले आहे.

