सानिया चंडोक कोण आहे? अर्जुन तेंडुलकरची मंगेतर, उद्योगपतींची नात; तेंडुलकर कुटुंबाशी घनिष्ठ संबंध: अहवाल

Published Aug 14, 2025 12:49 PM IST

अर्जुन तेंडुलकरचा या आठवड्यात एका अत्यंत खाजगी समारंभात सानिया चंडोकसोबत साखरपुडा झाल्याची माहिती आहे. सानिया बद्दल तुम्हाला काय माहिती असावी, ते येथे दिले आहे.

Arjun Tendulkar with his reported fiancee Saaniya Chandok, as well as his sister Sara.(X)

भारतीय क्रिकेटचे दंतकथा सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याचा या आठवड्यात एक खाजगी, केवळ कुटुंबीय आणि जिवलग मित्रांसाठी आयोजित केलेल्या समारंभात साखरपुडा झाल्याचे अनेक मीडिया अहवालांद्वारे समोर आले आहे. २५ वर्षांचा अर्जुन तेंडुलकर याने सानिया चंडोकसोबत साखरपुडा केला असून, त्या मुंबईतील Mr. Paws Pet Spa & Store LLP या पाळीव प्राण्यांच्या पोषण व कल्याण विषयक कंपनीमध्ये डिझिग्नेटेड पार्टनर आणि डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत.

सानिया ही मुंबईतील प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे. रवी घई हे ग्रॅव्हिस ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत. ग्रॅव्हिस ग्रुप हा मुंबईतील आदरातिथ्य आणि अन्न व पेय उद्योगातील एक मोठा नावाजलेला समूह आहे, आणि अर्जुन व सानिया दोघांचेही मूळ या शहरातच आहे.

घई कुटुंब हे एक असे संस्थान चालवते ज्यामध्ये प्रसिद्ध क्वालिटी आइस्क्रीम (जी कुटुंबप्रमुख आय. के. घई यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली), ब्रुकलिन क्रीमरी आणि मरीन ड्राईव्हवरील आलिशान इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. अलीकडेच हे कुटुंब हॉटेलच्या मालकीहक्कासंदर्भात झालेल्या अंतर्गत वादामुळे बातम्यांमध्ये आले होते.

सानिया चंडोक ही सारा तेंडुलकरची जवळची मैत्रीण असल्याचेही दिसते

Mr. Paws Pet Spa मध्ये डायरेक्टर असण्यासोबतच, कंपनीच्या एका इन्स्टाग्राम पोस्टनुसार सानिया ही या कंपनीची संस्थापक देखील आहे. तिने London School of Economics येथून शिक्षण घेतले असून तेथून पदवी संपादन केली आहे. त्या पोस्टमध्ये हेही नमूद करण्यात आले आहे की सानियाने २०२४ च्या उत्तरार्धात Worldwide Veterinary Service कडून व्हेटरिनरी टेक्निशियन डिप्लोमा प्राप्त केला आहे.

चोख नजर असलेल्या नेटिझन्सनी अलीकडेच अर्जुनची बहीण सारा तेंडुलकर आणि सानिया यांचे काही फोटो उघडकीस आणले, ज्यामध्ये त्या दोघी यावर्षीच्या सुरुवातीला जयपूरच्या प्रवासादरम्यान सेल्फी घेताना दिसतात, तसेच अलीकडच्या आयपीएल हंगामात काही सामने एकत्र पाहताना देखील त्यांचे फोटो समोर आले आहेत.

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandok

सानियाची सार्वजनिक माहिती फारशी उपलब्ध नाही, आणि हेच तिच्या व अर्जुनने साखरपुडा अगदी खासगीपणे साजरा करण्याच्या निर्णयातही दिसून येते. अनेक मीडिया अहवालांनुसार, या दोघांनी केवळ जवळच्या कुटुंबीय आणि मित्रांसाठी मर्यादित समारंभ आयोजित केला होता, आणि सध्या दोन्ही कुटुंबीयांकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही.

साखरपुड्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर अर्जुन तेंडुलकर आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करत असून वडिलांच्या अप्रतिम वारशाला साजेसं प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या तो डावखुरा जलद गोलंदाज म्हणून गोव्याचं प्रतिनिधित्व देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये करतो आहे आणि आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स संघासाठीही खेळतो आहे. त्याने 2023 आणि 2024 या मोसमांमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी 5 सामने खेळले आहेत.

