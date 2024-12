Follow On Rule : टेस्ट क्रिकेटमध्ये फॉलो-ऑन म्हणजे काय, हा नियम कधी लागू होते? सोप्या भाषेत जाणून घ्या

What Is Follow On Rule : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील गाबा कसोटीचा आज मंगळवारी (१७ डिसेंबर) चौथा दिवस आहे. सामन्याच्या पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाने ४४५ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात टीम इंडियाची फलंदाजी सुरू असून सध्या रविंद्र जडेजा आणि नितीश रेड्डी खेळत आहेत.