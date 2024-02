Viral Video : कोण विराट कोहली? फुटबॉलर रोनाल्डोने किंग कोहलीला ओळखलं नाही! व्हिडीओ पाहा

Cape Town: Indian cricketer Virat Kohli during a practice session ahead of the second Test match between India and South Africa, at Newlands Cricket Ground, in Cape Town, South Africa, Monday, Jan. 1, 2024. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI01_01_2024_000149A) ( PTI )