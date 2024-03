6 sixes in an over : सहा चेंडूत ६ षटकार… केरळच्या फलंदाजाचा धमाका, व्हिडीओ पाहा

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi

6 Sixes in an over : केरळच्या अभिजीत प्रवीणने (abijith praveen) एका षटकात सलग ६ षटकार मारण्याचा पराक्रम केला आहे. केरळच्या तिरुअनंतपुरम येथे नॅव्हिओ युथ ट्रॉफी अंडर-२२ स्पर्धा (Navio Youth Trophy U 22) सुरू आहे. या स्पर्धेत त्याने ही कामगिरी केली.