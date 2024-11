Ind Vs Nz : अशा फिटनेसचा काय उपयोग, विराट लाजिरवाण्या पद्धतीनं धावबाद, हेन्रीच्या एका थ्रोने खेळ संपला

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Nov 02, 2024 10:53 AM IST

India vs New Zealand Mumbai Test, Virat Kohli Run Out : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात मुंबईत खेळल्या जात असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात विराट कोहली धावबाद झाला.

