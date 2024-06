T20 World Cup : सिंग इज किंग… अर्शदीपने १७ वर्षे जुना विक्रम मोडला, बुमराहदेखील मागे पडला, पाहा

Most wickets in a T20 World Cup Edition for India : टी-20 विश्वचषक २०२४ चा दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात भारताने इंग्लंडकडून गेल्या टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीचा बदला घेतला. वास्तविक, भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा पराभव करून T20 विश्वचषक २०२४ च्या अंतिम फेरीत धडक मारली आहे.