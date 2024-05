IPL 2024 : शाहरूखचं मन लय मोठं… हर्षित राणासाठी घेतला BCCI शी पंगा, केकेआरचं प्लाइंग किस सेलिब्रेशन चर्चेत

SRK tells team to do Harshit style flying kiss gesture : आयपीएलमध्ये हर्षित राणाचे फ्लाइंग किस सेलिब्रेशन वादात सापडले होते. पण शाहरूख खानने ट्रॉफी जिंकल्यानंतर याच फ्लाइंग किस सेलिब्रेशनने विजयाचा आनंद साजरा केला.

Here's how KKR celebrated during their IPL trophy photoshoot