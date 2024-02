AUS vs PAK : सैम अयुब कोण आहे? पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये त्याची एवढी चर्चा का? ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पदार्पण करणार

Who is Saim Ayub, aus vs pak test : सॅम अयुबचा देशांतर्गत सामन्यांमधील रेकॉर्ड चांगला आहे. त्याने पाकिस्तानकडून टी-२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे. मात्र आतापर्यंत त्याला वनडे आणि कसोटीत संधी मिळालेली नाही.