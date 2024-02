Rohit Sharma : शुभमनच्या चुकीमुळे रोहित शर्माच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम, या नकोशा यादीत विराटचेही नाव

Rohit Sharma 32nd Time Out On Zero : अफगाणिस्तानच्या पहिल्या T20 सामन्यात रोहित शर्मा धावबाद झाला. शुभमन गिलच्या चुकीमुळे हिटमॅनला खातेही उघडता आले नाही. विशेष म्हणजे, रोहित शर्मा १४ महिन्यानंतर टी-20 सामना खेळत होता.