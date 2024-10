IND vs NZ : गचाळ कॅप्टन्सी आणि सुमार फलंदाजी... टीम इंडियाच्या पराभवाला हे ५ खेळाडू जबाबदार, पाहा

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Oct 26, 2024 05:17 PM IST

India Vs New Zealand In 2nd Test : पुण्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा ११३ धावांनी पराभव केला. न्यूझीलंडच्या ३५९ धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडिया अवघ्या २४५ धावांतच गारद झाली.

IND vs NZ : गचाळ कॅप्टन्सी आणि सुमार फलंदाजी... टीम इंडियाच्या पराभवाला हे ५ खेळाडू जबाबदार, पाहा ( PTI )