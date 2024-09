R Ashwin : आर अश्विनचा चेपॉकवर मोठा पराक्रम, अशी कामगिरी करणारा सर्वात म्हातारा खेळाडू

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Sep 22, 2024 12:10 PM IST

Oldest To Take Five Wickets Haul For India : अश्विनने ३८व्या वर्षी कसोटीच्या एका डावात ५ किंवा त्याहून अधिक विकेट घेण्याची कामगिरी केली आहे.

R Ashwin : आर अश्विनचा चेपॉकवर मोठा पराक्रम, अशी कामगिरी करणारा सर्वात म्हातारा खेळाडू ( AFP )