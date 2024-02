Rashid Khan Ruled Out : अफगाणिस्तानला मोठा धक्का, राशिद खान भारताविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतून बाहेर

Rashid Khan Ruled Out From Ind vs Afg T20 Series : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात ३ टी-20 सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. ११ जानेवारीपासून या मालिकेला सुरूवात होणार आहे. पण या मालिकेपूर्वीच अफगाणिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा अनुभवी खेळाडू राशिद खान संपूर्ण मालिकेतून बाहेर आहे.