How To Watch PAK vs NZ Final In India : पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात तिरंगी मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेचा अंतिम सामना आज (१४ फेब्रुवारी) पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. कराचीतील नॅशनल स्टेडियमवर दुपारी २:३० वाजता दोन्ही संघ आमनेसामने येणार आहेत.