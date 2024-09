Most Sixes in T20 : निकोलस पूरन बनला सर्वाधिक षटकार ठोकणारा फलंदाज, अवघ्या ८ महिन्यात ख्रिस गेलला मागे टाकलं

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Sep 01, 2024 01:06 PM IST

nicholas pooran hits Most sixes in a year in T20 : टी-20 मध्ये एका वर्षात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम यापूर्वी ख्रिस गेलच्या नावावर होता. गेलने 2015 मध्ये 135 षटकार मारले होते. मात्र, पुरणने त्याचा विक्रम मोडला आहे.

