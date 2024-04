Dipendra Singh Airee : नेपाळच्या दीपेंद्र सिंग ऐरीने ठोकले ६ चेंडूत ६ षटकार, अशी कामगिरी करणारा पहिलाच फलंदाज

dipendra singh airee six sixes in a over : आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ६ चेंडूत सलग ६ षटकार ठोकण्याचा पराक्रम युवराज सिंगने २००७ च्या T20 विश्वचषकात केला होता. युवीने इंग्लंडविरुद्ध स्टुअर्ट ब्रॉडच्या एका षटकात सलग ६ षटकार ठोकले होते.