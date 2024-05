Cricket Record : आंतरराष्ट्रीय सामन्यात संपूर्ण संघ १२ धावांवर गारद, ७ फलंदाज शुन्यावर बाद, पाहा

mangolia 12 runs all out vs japan scorecard : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक संघ केवळ १२ धावा करून ऑलआऊट झाला आहे. टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील ही दुसरी सर्वात कमी धावसंख्या आहे.