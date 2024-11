T20 Cricket : अख्खा संघ ७ धावांत गारद! आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यात पहिल्यांदाच घडला असा प्रकार

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Nov 26, 2024 04:34 PM IST

Ivory Coast vs Nigeria All Out On 7 Runs : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आयव्हरी कोस्टचा संघ अवघ्या ७ धावांत ऑलआऊट झाला. नायजेरियाविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात ही घटना घडली.

