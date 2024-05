IPL 2024 Awards : मॅकगर्क बेस्ट स्ट्रायकर, नितीश उदयोन्मुख खेळाडू; तर सर्वोत्कृष्ट झेलचा पुरस्कार कोणाला मिळाला? पाहा

ipl 2024 complete list of awards : विराट कोहली, हर्षल पटेल आणि सुनील नरेनसह अनेक खेळाडूंनी मोसमात पुरस्कार पटकावले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया IPL २०२४ च्या पुरस्कार सोहळ्यात कोणत्या खेळाडूंना सन्मानित करण्यात आले आहे.

Sunil Narine was named MVP of the tournament. ( PTI )