IND vs NZ : भारतीय फिरकीपटूंसमोर न्यूझीलंड टिकणार का? असा आहे दोन्ही संघांतील हेड टू हेड रेकॉर्ड, पाहा

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Published Mar 08, 2025 10:54 AM IST

India vs New Zealand Head To Head Stats : वनडे फॉरमॅटमध्ये आतापर्यंत भारत आणि न्यूझीलंड ११९ वेळा आमनेसामने आले आहेत. ज्यामध्ये भारतीय संघाने ६१ वेळा न्यूझीलंडचा पराभव केला आहे.

