Cricket Umpire : बीसीसीआयचा अंपायर कसे व्हायचे? वनडे सामन्यातील पंचांना किती पगार मिळतो? सर्वकाही जाणून घ्या

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Sep 17, 2024 07:00 PM IST

How to Become Cricket Umpire : क्रिकेटचा अंपायर होण्यासाठी तुम्ही क्रिकेट खेळलेलेच असावे, याची गरज नाही. मात्र, तुमच्यासाठी क्रिकेट आणि या खेळाच्या नियमांची अचूक माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

