Hardik Pandya Divorce : हार्दिक पंड्या आहे तरी कुठे? घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान देश सोडला, जाणून घ्या

hardik pandya did not join team india flight to usa t20 world cup 2024 amid divorce rumors natasa stankovic ( PTI )