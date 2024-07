Champions Trophy 2025: भारत चॅम्पियन ट्रॉफी खेळण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये जाणार की नाही? बीसीसीआयचा चर्चांना पूर्णविराम!

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Jul 11, 2024 10:09 PM IST

BCCI does not allow India to travel Pakistan: आगामी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे यजमानपद पाकिस्तानकडे आहे. परंतु, भारतीय संघ ही स्पर्धा खेळण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये खेळायला जाणार की नाही, अशी चर्चा रंगली होती.

चॅम्पियन्स ट्रॉफी श्रीलंका किंवा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आयोजित केली जाण्याची शक्यता ( Pakistan Cricket - X )