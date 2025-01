Personal Loan : पगार कमी असला तरी तुम्हाला मिळू शकतं पर्सनल लोन! फक्त या ५ गोष्टी ध्यानात ठेवा!

How To Get Personal Loan : तुम्हाला पर्सनल लोन घ्यायचं आहे, पण तुमचा पगार कमी आहे म्हणून मिळणार नाही असं वाटत असेल काळजी करण्याची गरज नाही. तुम्ही पर्सनल लोनसाठी अर्ज करू शकता. बहुतांश बँका काही अटींसह कमी पगार असलेल्या गरजू व्यक्तींना पर्सनल लोन देतात.