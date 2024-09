सुभाष घई यांच्या मुक्ता आर्ट्स या कंपनीचे शेअर्स गगनाला भिडत का आहेत? पाच दिवसांत ४० टक्के वाढ

लाइव्ह मिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुक्ता आर्ट्सच्या शेअरमध्ये तेजी येण्याचे कारण मुक्ता आर्ट्स आणि #NAME यांच्यातील करार आहे. 6 वर्षे 37 चित्रपटांसाठी एंटरटेनमेंट. 24 सप्टेंबर 2024 च्या एक्स्चेंजवर मुक्ता आर्ट्सच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, कंपनी आणि #NAME? एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायजेस लिमिटेड यांच्यात 25 ऑगस्टपासून 6 वर्षांच्या मर्यादित कालावधीसाठी कंपनीच्या 37 चित्रपटांचे सॅटेलाइट आणि मीडिया राइट्स नेमण्यासाठी असाइनमेंट करार आणि टर्मशीट ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. कंपनी आणि #NAME यांच्यात झालेल्या अटी आणि शर्तींनुसार, हे मागील करारापेक्षा 25% जास्त आहे. हा करार सामान्य व्यवसायात असून कंपनीच्या व्यवस्थापनावर त्याचा परिणाम होत नसल्याचेही मुक्ता आर्ट्सने म्हटले आहे.