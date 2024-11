मध्यमवर्ग म्हणजे नेमकं काय रे भाऊ? या वर्गात कोण येतं? त्यांची कमाई किती? काय सांगतो सर्व्हे?

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Nov 27, 2024 09:00 AM IST

Who is in the middle class: भारतात तीन प्रकारचे नागरिक येतात श्रीमंत, मध्यम वर्ग आणि गरीब. बहुतांश नागरिकने मध्यमवर्गात येतात. मात्र, मध्यम वर्ग म्हणजे नेमकं काय ? या वर्गाची कमाई किती असते ? या बाबत सर्वेक्षणातून माहिती उघड झाली आहे.

