Motorola Edge 50 Pro: मोटोरोला एज ५० प्रोमध्ये मिळणार अ‍ॅडव्हान्स एआय फीचर्स , 'या' दिवशी होतोय लॉन्च!

Motorola to launch its new Motorola Edge 50 Pro smartphone with AI features. ( Flipkart )