Bike Under 100000: एक लाखांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणाऱ्या ‘या’ १० दुचाकींच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड!

Best Two Wheelers Sales in India: भारतीय ग्राहकांमध्ये दुचाकींची मागणी सातत्याने वाढत आहे. गेल्या महिन्यातील म्हणजेच डिसेंबर २०२४ मधील विक्रीबाबत बोलायचे झाले तर, पुन्हा एकदा हिरो स्प्लेंडरने या सेगमेंटच्या विक्रीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. हिरो स्प्लेंडरने या महिन्यात एकूण १ लाख ९२ हजार ४३८ मोटारसायकलींची विक्री केली. मात्र, या कालावधीत हिरो स्प्लेंडरच्या विक्रीत १५.५० टक्क्यांची घट झाली आहे. नवी दिल्लीत हिरो स्प्लेंडरची एक्स-शोरूम किंमत ७७ हजार १७६ रुपयांपासून सुरू होते. गेल्या महिन्यात सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या १० दुचाकींच्या विक्रीवर एक नजर टाकूयात.