सॅम ऑल्टमन यांनी आरोप केला आहे की एलॉन मस्क जे लोक त्यांना 'आवडत नाहीत' त्यांचं नुकसान करण्यासाठी X चा वापर करतात

सॅम ऑल्टमन यांनी एलॉन मस्क यांच्यावर टीका केली आहे, कारण जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मस्क यांनी अॅपलवर आरोप केला की त्यांनी अॅप स्टोअरच्या रँकिंगमध्ये OpenAI च्या बाजूने पक्षपात केला आहे. ऑल्टमन यांनी दावा केला की मस्क आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांचे नुकसान करण्यासाठी X चा वापर करतात.
हे सर्व मस्क यांच्या एका पोस्टपासून सुरू झाले, ज्यामध्ये त्यांनी असा दावा केला की अॅपल स्टोअरमधील रँकिंगमध्ये फेरफार करत आहे, जेणेकरून OpenAI नेहमी पहिल्या क्रमांकावर राहील. “अॅपल असे वागत आहे की OpenAI व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही AI कंपनीला अॅप स्टोअरमध्ये पहिला क्रमांक मिळवता येणार नाही, आणि हे स्पष्टपणे स्पर्धाविरोधी कायद्याचं उल्लंघन आहे.”
“xAI तात्काळ कायदेशीर कारवाई करेल.”
सॅम ऑल्टमन यांनी ही पोस्ट रिट्विट करत लिहिलं:
“ही एक आश्चर्यकारक टिप्पणी आहे, कारण मी जे ऐकलं आहे त्यानुसार एलॉन X प्लॅटफॉर्मचा वापर स्वतःला आणि आपल्या कंपन्यांना फायदा होईल अशा पद्धतीने करतात, तसेच आपल्या स्पर्धकांचं आणि जे लोक त्यांना आवडत नाहीत त्यांचं नुकसान करतात.”
सॅम ऑल्टमन आणि एलॉन मस्क यांच्यातील या शब्दांच्या युद्धामुळे लोकांनी विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या. काही लोकांनी आपली बाजू घेतली, तर काहींनी एकूणच AI च्या वापराबाबत चर्चा केली.
एका व्यक्तीने व्यक्त केलं, “एलॉनला कोण सांगणार की GPT-5 हे Grok पेक्षा 10 पट चांगलं आहे?”
दुसऱ्याने टिप्पणी केली, “यात मला अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. रॉक अँड रोल, एलॉन!”
तिसऱ्या व्यक्तीने टिप्पणी केली, “फक्त मला असं वाटतंय का? असं वाटतं की Grok नेहमी Android कडे Apple च्या तुलनेत दुय्यम दर्जानं पाहतो.”
चौथ्याने लिहिलं, “हाहा, आपण इथे येऊन पोहोचलोय हे पाहून हसू येतं… आपल्या डेटावर नियंत्रण ठेवणारे सगळे लोक एकमेकांवर खटले भरत आहेत, फक्त आपला डेटा कुणाला जास्त फुकटात मिळेल यावरून.”
हे पहिल्यांदा नाही की एलॉन मस्क आणि सॅम ऑल्टमन यांनी एकमेकांवर सार्वजनिकपणे टीका केली आहे. OpenAI चे सहसंस्थापक असलेले एलॉन मस्क नंतर कंपनीपासून विभक्त झाले आणि त्यांनी स्वतःची AI कंपनी xAI सुरू केल्यापासून त्यांनी OpenAI सोबत सतत वाद निर्माण केला आहे.
गुगल ट्रेंड्सनुसार, "सॅम ऑल्टमन" हा शोध शब्द सोमवार संध्याकाळी वाढला आणि मंगळवारी त्याचा सर्वोच्च बिंदू गाठला, जेव्हा ऑल्टमन यांनी सार्वजनिकपणे एलॉन मस्क यांची टीका केली. OpenAI च्या CEO ने मस्क यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले की अॅपल OpenAI च्या फायद्यासाठी अॅप स्टोअर रँकिंगमध्ये फेरफार करत आहे, तसेच त्यांनी टेस्ला प्रमुखावर आरोप केला की तो आपल्या प्लॅटफॉर्म X चा वापर करून प्रतिस्पर्ध्यांना नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो.
