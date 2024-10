Best Value Plan: २०० रुपयांपेक्षा कमी किंमतीतील बेस्ट व्हॅल्यू प्लान, जिओ आणि एअरटेलच्या ग्राहकांची चांदी

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Oct 01, 2024 06:02 PM IST

Best Value Plan Under 200: रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या दोन्ही कंपन्या २०० रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचे प्रीपेड प्लान केले आहेत, ज्यात ग्राहकांना अधिक फायदा मिळत आहे.

एअरटेल आणि जिओचे बेस्ट व्हॅल्यू प्लान