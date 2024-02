Range Rover Velar : रेंज रोव्हर वेलार खरेदी करा अगदी स्वस्तात; कंपनीकडून थेट ६.४० लाख रुपयांची कपात

The Range Rover Velar facelift is now more accessible by ₹6.40 lakh and retails at ₹87.90 lakh (ex-showroom)