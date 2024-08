Amazon Sale: आयफोन १४ अ‍ॅमेझॉनवर ६० हजार ९०० रुपयांत उपलब्ध, पाहा डिस्काउंट आणि बँक ऑफर्स

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Aug 17, 2024 06:01 PM IST

iPhone 14 Available at ₹60,900 on Amazon: अ‍ॅमेझॉनवर आयफोन १४ हा ६० हजार ९०० रुपयांच्या सवलतीच्या किंमतीत उपलब्ध आहे.

आयफोन १४ स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी ( Amazon )