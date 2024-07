IPL मधील गुजरात टायटन्स संघावर गौतम अदानी यांची नजर, टोरेंट ग्रुपशी द्यावी लागणार टक्कर

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi Jul 19, 2024 12:11 PM IST

Adani may take over Gujarat Titans : आयपीएलमधील गुजरात टायटन्स हा संघ ताब्यात घेण्यासाठी अदानी समूहानं तयारी सुरू केली आहे.

आयपीएलमधील गुजरात टायटन्स संघावर गौतम अदानी यांची नजर, लवकरच ताबा घेण्याची शक्यता