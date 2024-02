Ather Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर ४५० एक्स आणि ४५० एस मध्ये मिळतायेत 'हे' नवीन फीचर्स

All 450 Series will come with Belt Cover + Ather Logo in the Back 🧐



Exclusive Leak by Chef Arun from Palakkad 😁@atherenergy @tarunsmehta @abprasad167 @swapniljain89 @booleanbalaji @RavneetPhokela @futureiselectr2 @Autobutt27982 @BMCR26 pic.twitter.com/QqDN3DCAlh