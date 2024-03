Ducati Bikes: डुकाटी स्ट्रीटफायटर व्ही ४ आणि डुकाटी स्ट्रीटफायटर व्ही ४ एस भारतात लॉन्च!

Ducati Streetfighter V4 Launched in India: डुकाटी इंडियाने भारतीय बाजारात त्यांच्या दोन नव्या बाईक लॉन्च केल्या आहेत.

Ducati Streetfighter V4 S is offered in two colour schemes.