1 april : उद्यापासून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात; काय स्वस्त होणार, काय महाग? वाचा संपूर्ण यादी

what will cost more and become cheaper from 1 April : नवं आर्थिक वर्ष उद्या, १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांप्रमाणे उद्यापासून काही वस्तू महाग व काही वस्तू स्वस्त होणार आहेत.