BBC India च्या वृत्तसंकलन प्रक्रियेत बदल; नव्या कंपनीची स्थापना; भारतीय नागरिक असणार कंपनीचे मालक

BBC has transferred its newsroom publishing licence in India to Collective Newsroom which will offer language-based content in the country in compliance with the government’s updated FDI rules.