झटका! AI च्या माध्यमातून होऊ लागले काम, आता २ लाख नोकऱ्यांवर ‘संक्रांत’, नव्या अहवालानं टेन्शन वाढवलं

या कारणांमुळे जातील नोकऱ्या -

ब्लूमबर्ग इंटेलिजन्सने समाविष्ट केलेल्या पीअर ग्रुपमध्ये Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. आणि Goldman Sachs Group Inc. यांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ९३ जणांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश लोकांनी सांगितले की, एआयच्या वापरानंतर एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ५ ते १० टक्के कर्मचारी प्रभावित होतील. खरे तर एआय टूल्समुळे कंपन्यांची उत्पादकता तर वाढेलच, शिवाय त्यांचा खर्चही कमी होऊ शकेल. एआय टूल्समुळे सध्याच्या कामाचा वेगही वाढणार आहे.