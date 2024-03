2024 KTM RC 8C: २०२४ केटीएम आरसी ८ सी बाजारात, फक्त १०० बाईक विक्रीसाठी उपलब्ध, 'या' दिवशी प्री- बुकींगला सुरुवात!

KTM RC 8C will be offered with a bespoke chassis.