Ratna Shastra : या राशीच्या व्यक्तींनी धारण करू नये नीलम, अन्यथा होतील भयंकर परिणाम

Zodiacs That Should Not Wear Sapphire : नीलम या रत्नाबद्दल आपण बोलणार आहोत. आधी पाहूया नीलम रत्न कोणत्या राशीसाठी ठरू शकतं फायदेशीर ते पाहूया. मात्र असं जरी असलं तरीही हे रत्न ज्योतिषांच्या सल्ल्यानेच धारण करावं असा सल्लाही आम्ही देत आहोत.