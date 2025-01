Vivah Muhurat 2025: लग्नासाठी २०२५ मध्ये हे आहेत सर्वात भाग्यवान दिवस, १४ जानेवारीनंतर सुरू होणार मंगलकार्ये

Vivah Muhurat 2025 list in Marathi: डिसेंबरमध्ये खरमास सुरू झाल्यापासून लग्नाचे मुहूर्त बंद होते. मात्र आता खरमास संपत असल्याकारणाने लग्नाच्या मुहूर्ताची वाट पाहणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. १४ जानेवारीला सूर्य मकर राशीत प्रवेश करत असल्याने खरमास संपेल आणि विवाहाचा शुभ मुहूर्त सुरू होईल. यावर्षी लग्नाचे एकूण ६८ दिवस शुभ (the luckiest days for marriage) असणार आहेत.