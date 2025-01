Palmistry: तळहातावरील मंगळ रेषेमुळे चमकते नशीब, असे लोक जगतात अतिशय चांगले आयुष्य

Sunil Madhukar Tambe HT Marathi Jan 23, 2025 10:12 AM IST

What does Mars line mean in palmistry: तळहातामध्ये असलेल्या मजबूत मंगळ रेषेचा व्यक्तीच्या जीवनावर शुभ प्रभाव पडतो. जाणून घ्या मंगळमरेषा कुठे आहे आणि त्याचे परिणाम-

तळहातावरील मंगळ रेषेमुळे चमकते नशीब, असे लोक जगतात अतिशय चांगले आयुष्य