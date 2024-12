Palmistry : तुमच्या नखांवरही आहे का अर्धचंद्र? तुम्ही व्हाल श्रीमंत, पैशांची नसेल कमी!

Palmistry About Half Moon On Nails In Marathi : समुद्रशास्त्रानुसार चेहरा, हात, पाय, रेषा आणि चिन्हे यांच्या विशेष पोतातून व्यक्तीच्या जीवनाशी संबंधित विशेष पैलूंचा अंदाज बांधता येतो. व्यक्तीच्या शरीरावर अशा अनेक खुणा असतात, ज्या आयुष्यात घडणाऱ्या अनेक शुभ-अशुभ घटनांचे संकेत देतात. अनेकांच्या नखांवर तयार झालेला चंद्रासारखा आकार तुम्ही पाहिला असेलच. नखेवर दिसणाऱ्या अर्ध्या चंद्राला लुनुला म्हणतात. जाणून घेऊया नखांवर चंद्राची खूण असणे म्हणजे काय?