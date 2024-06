Ank Jyotish : पतीसाठी प्रचंड लकी असतात 'या' जन्म तारखेच्या मुली! लक्ष्मी पावलांनी येऊन चमकवतात नशीब

Ank Jyotish About Which Mulank Girls Lucky For Husband : अंकशास्त्रात लोकांचे भविष्य, स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्व याबद्दल बरेच काही सांगण्यात येते. प्रत्येक व्यक्तीचे मूलांक त्याच्या जन्म तारखेच्या आधारे ठरत असते. जन्म तारखेच्या बेरजेवरुन जो अंक मिळतो त्यालाच मूलांक असे म्हटले जाते. अंकशास्त्रात १ ते ९ असे एकूण ९ मूलांक असतात. या मूलांकावरुन व्यक्तींचे भविष्य ठरत असते.