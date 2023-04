Chaitra Purnima 2023 : चैत्र पौर्णिमेच्या दिवशी करा हे खास उपाय

Things To Do On Chaitra Poornima : चैत्र पौर्णिमा ०६ एप्रिल २०२३ या दिवशी म्हणजेच हनुमान जयंतीच्या दिवशी साजरी केला जाणार आहे. खरंतर पौर्णिमेसाठी कोणताही सण उत्सव नाही. मात्र पैर्णिमेला हिंदू धर्मात शुभ तर अमावस्येला अशुभ मानलं गेलं आहे.