How to please Lord Vishnu : 'या' ४ राशींवर असते भगवान विष्णूची कृपा! रखडलेली कामेही लागतात मार्गी

How to please Lord Vishnu : 'या' ४ राशींवर असते भगवान विष्णूची कृपा! रखडलेली कामेही लागतात मार्गी

Priyanka Chetan Mali HT Marathi Jun 19, 2024 11:46 AM IST

How to please Lord Vishnu According to Astrology : ज्योतिष शास्त्रानुसार, भगवान विष्णू आपल्या भक्तांचा उद्धार करतात. तसेच त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतात. परंतू, राशीचक्रातील बारा राशींपैकी चार राशींवर विष्णू देवाची मोठी कृपादृष्टी असते. जाणून घेऊया या राशी कोणत्या आहेत.

भगवान विष्णूची कृपा असलेल्या राशी