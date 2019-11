पुढचं पाऊल, काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून समन्वय समितीची स्थापना

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी दुसरीकडे शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सत्ता स्थापण्याच्या दिशेने हालचाली सुरु आहेत. मंगळवारी सांयकाळी संयुक्त पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी सांगितल्याप्रमाणे किमान समान कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने स्थापन केलेल्या समितीत ५-५ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसबरोबर किमान समान कार्यक्रम ठरवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, अजित पवार, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि नवाब मलिक यांचा समावेश आहे.

Nationalist Congress Party (NCP) has set up a committee of Maharashtra leaders for talks on Common Minimum Programme with Congress. The committee includes Jayant Patil, Ajit Pawar, Chhagan Bhujbal, Dhananjay Munde and Nawab Malik. #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/6RzacxDNjO