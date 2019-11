पुन्हा भाजप-सेनेचे सरकारच येईल, आठवलेंना अजूनही आस

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावरुन युतीमध्ये बिनसले आहे. शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडल्याची अधिकृत घोषणाही भाजपने केली आहे. मात्र केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी भाजप शिवसेना यांच्यातील युतीतील मतभेद दूर होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. भाजप-शिवसेना मिळून राज्यात सत्ता स्थापन करतील, असेही आठवले यांनी म्हटले आहे.

Union Minister Ramdas Athawale: I told Amit bhai (BJP President Amit Shah) that if he mediates then a way can be found out to which he (Amit Shah) replied "don't worry, everything will be fine. BJP & Shiv Sena will come together to form government". #Maharashtra pic.twitter.com/JMIPnQJsuM