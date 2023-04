SRH VS RR IPL 2023 : तिघांनाच जमला असा कारनामा, वॉर्नर-गेलनंतर आता बटलरची कमाल, पाहा

Most Time 50 Plus Runs In Powerplay In IPL : आयपीएल 2023 चा चौथा सामना आज (२ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्यात हैदराबादने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सकडून सलामीला आलेला स्टार फलंदाज जोस बटलरने संघाला वादळी सुरुवात करून दिली.