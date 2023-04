NZ VS SL 1st ODI : डोकं चक्रावून टाकणारा प्रसंग, बेल्सची लाईट लागली नाही म्हणून फलंदाज नॉट आऊट, पाहा

New Zealand vs Sri Lanka 1st ODI : श्रीलंका-न्यूझीलंड वनडे सामन्यात विचित्र प्रसंग पाहायला मिळाला. श्रीलंकेचा (chamika karunaratne vs nz run out) फलंदाज धावबाद झाला होता. मात्र, बेल्सची लाईन न लागल्याने त्याला नाबाद ठरवण्यात आले. सामन्यादरम्यान बेल्स डिस्चार्ज झाल्याने बेल्सची लाईट लागली नाही.